$91.49-0.19100.42+0.60

США поддержали вступление Турции в Евросоюз

В Совете национальной безопасности Белого дома заявили, что США поддерживают вступление Турции в Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС.

В США озвучили позицию по вступлению Турции в Евросоюз
© globallookpress.com

Такое заявление было сделано в ответ на высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО связано со снятием преград перед Турцией на пути в Евросоюз. При этом в Совете нацбезопасности подчеркнули, что США отделяют эту заявку от присоединения Швеции к НАТО.

Эрдоган выдвинул новое условие для одобрения вступления Швеции в НАТО

«Соединенные Штаты всегда поддерживали стремление Турции обрести членство в ЕС и продолжают делать это. Заявка Турции на получение членства и процесс – это дело между ЕС и Турцией. В центре нашего внимания находится Швеция, которая готова присоединиться к НАТО», – заявили в ведомстве.

Ранее Эрдоган заявил, что вступление Турции в Евросоюз откроет путь для Швеции в НАТО.

2
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости