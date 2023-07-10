В США озвучили позицию по вступлению Турции в Евросоюз

США поддержали вступление Турции в Евросоюз
В Совете национальной безопасности Белого дома заявили, что США поддерживают вступление Турции в Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление было сделано в ответ на высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО связано со снятием преград перед Турцией на пути в Евросоюз. При этом в Совете нацбезопасности подчеркнули, что США отделяют эту заявку от присоединения Швеции к НАТО.
«Соединенные Штаты всегда поддерживали стремление Турции обрести членство в ЕС и продолжают делать это. Заявка Турции на получение членства и процесс – это дело между ЕС и Турцией. В центре нашего внимания находится Швеция, которая готова присоединиться к НАТО», – заявили в ведомстве.
Ранее Эрдоган заявил, что вступление Турции в Евросоюз откроет путь для Швеции в НАТО.