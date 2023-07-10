В США озвучили позицию по вступлению Турции в Евросоюз

Такое заявление было сделано в ответ на высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО связано со снятием преград перед Турцией на пути в Евросоюз. При этом в Совете нацбезопасности подчеркнули, что США отделяют эту заявку от присоединения Швеции к НАТО.