В Афганистане ответили на сообщения о продаже оставшегося в стране оружия США

Американское оружие, которое было оставлено в Афганистане, запрещено продавать, оно хранится на складах. Об этом заявил представитель контролирующего государство движения «Талибан»* Забиулла Муджахид, передает «Интерфакс».

«Заявление некоторых лиц в США о том, что Исламский эмират (используемое талибами название государства) продал другим источникам оружие и снаряжение, оставленное американскими войсками в Афганистане, не соответствует действительности, и мы решительно отвергаем его», — сказал он.

По словам Муджахида, «с момента изгнания иностранных войск» из государства их оружие, техника и транспортные средства были помешены на склад и до сих пор хранятся там. Он подчеркнул, что его «никому не разрешается провозить или продавать».