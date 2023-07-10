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В США назвали последствия обещания принять Украину в НАТО

Обозреватель британской газеты The Financial Times (FT) Гидеон Рахман утверждает, что США не стремятся давать гарантий об упрощенной процедуре вступления Украины в состав НАТО, поскольку подобное решение может продлить конфликт и осложнить его урегулирование.

В США назвали последствия обещания принять Украину в НАТО
©  TASS/Zuma

По его мнению, Вашингтон в данном вопросе занимает более осторожную позицию, чем ряд восточноевропейских стран, состоящих в НАТО.

Колумнист подчеркивает, что чиновники администрации президента США Джо Байдена беспокоятся, что некоторые союзники по НАТО хотели бы видеть альянс напрямую вовлеченным в военное противостояние с Россией.

Один из источников издания в Вашингтоне подчеркнул, что если они хотят этого, то должны сказать об этом открыто.

Рахман добавил, что ускоренный прием Украины в альянс может обернуться неблагоприятными внутриполитическими последствиями для Байдена в преддверии президентских выборов 2024 года. Колумнист утверждает, что ратификация заявки Украины на членство в Североатлантическом альянсе в Сенате Конгресса США отнюдь не гарантирована.

Стало известно, посетит ли Зеленский саммит НАТО в Вильнюсе

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский 12 июля приедет на саммит Североатлантического альянса, который в это время будет проходить в Вильнюсе.

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