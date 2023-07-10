Daily Mail: Байден дважды нарушил этикет на встрече с королем Карлом III
Президент США Джо Байден дважды нарушил протокол во время встречи с британским королем Карлом III, сообщает Daily Mail.
Так, Байден похлопал Карла III по спине, а также обогнал монарха на два шага во время их встречи в Виндзорском замке.
В статье отмечается, что на таких мероприятиях лидерам положено находиться рядом друг с другом, но Байден, вероятно, не прослушал инструктаж.
Ранее СМИ писали, что президент США Джо Байден склонен быстро терять самообладание и срывать злобу на подчиненных, поэтому многие из его окружения стараются вообще не оставаться с президентом наедине, а отправляясь на прием к Байдену, обязательно берут с собой кого-то из коллег "в качестве щита".