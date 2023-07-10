Байден дважды нарушил этикет на встрече с королем Карлом III

Президент США Джо Байден дважды нарушил протокол во время встречи с британским королем Карлом III, сообщает Daily Mail.

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Так, Байден похлопал Карла III по спине, а также обогнал монарха на два шага во время их встречи в Виндзорском замке.

В статье отмечается, что на таких мероприятиях лидерам положено находиться рядом друг с другом, но Байден, вероятно, не прослушал инструктаж.