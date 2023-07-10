В Сумской области решили эвакуировать жителей приграничных с РФ районов
Власти Сумской области решили эвакуировать жителей в зоне пяти километров от границы с Россией. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила областная военная администрация региона.
«После тщательного анализа оперативной обстановки на границе Сумской области, по результатам докладов военных, глав районов и территориальных общин было принято решение о подготовке и проведении эвакуации местных жителей населенных пунктов области, расположенных в пятикилометровой приграничной зоне», — говорится в тексте.
Глава Сумской области Владимир Артюх, комментируя данную меру, назвал ее давно назревшей необходимостью в связи с боевыми действиями. Распоряжение об эвакуации еще готовится.
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