Шольц: Германия не будет поставлять Украине кассетные боеприпасы

США сделали свой выбор, решив передать Киеву кассетные боеприпасы, но Германия не будет этого делать, так как является участницей конвенции о запрещении таких вооружений. Об этом заявил в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьером Австралии Энтони Альбанезе.

"Это суверенное решение Соединенных Штатов. Мы подписали международную конвенцию, которая запрещает нам применять такие боеприпасы, и поэтому мы от себя можем сказать, что не будем этого делать", - сказал Шольц.

В свою очередь Альбанезе воздержался от комментариев возможных действий третьих стран, подчеркнув в то же время, что у Австралии "подобных вооружений нет".

Отвечая на вопрос о возможных гарантиях безопасности для Украины, канцлер отметил, что "целостность и суверенитет Украины имеют самое большое значение" для властей ФРГ. По его словам, обсуждается, как они [гарантии] будут выглядеть, когда конфликт закончится.

"Но здесь дискуссия еще и подавно не завершена", - констатировал Шольц.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии того, что сведет к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа.