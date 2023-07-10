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Германия не поддержала идею полного «распада» России

Германия не поддерживает идею достижения полного «распада» России при поражении в конфликте с Украиной, за которую выступает Польша. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленного немецкого дипломата, передает РИА Новости.

Германия не поддержала идею полного «распада» России
© А. Белкин/Бизнес Online/ТАСС

Газета пишет, что, по мнению дипломата, Варшава надеется на распад российского государства, но это не входит в интересы Берлина.

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Отмечается, что делание Украины вступит в НАТО может расколоть альянс, который сейчас уже разделен на два лагеря. В первый вошли сторонники членства Украины — Польша и страны Балтии. Второй возглавили США и ФРГ, выступающие за другие форматы гарантий безопасности для Киева.

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