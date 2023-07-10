Германия не поддержала идею полного «распада» России
Германия не поддерживает идею достижения полного «распада» России при поражении в конфликте с Украиной, за которую выступает Польша. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленного немецкого дипломата, передает РИА Новости.
Газета пишет, что, по мнению дипломата, Варшава надеется на распад российского государства, но это не входит в интересы Берлина.
Отмечается, что делание Украины вступит в НАТО может расколоть альянс, который сейчас уже разделен на два лагеря. В первый вошли сторонники членства Украины — Польша и страны Балтии. Второй возглавили США и ФРГ, выступающие за другие форматы гарантий безопасности для Киева.
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