Германия не поддержала идею полного «распада» России

Германия не поддерживает идею достижения полного «распада» России при поражении в конфликте с Украиной, за которую выступает Польша. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленного немецкого дипломата, передает РИА Новости.

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Газета пишет, что, по мнению дипломата, Варшава надеется на распад российского государства, но это не входит в интересы Берлина.