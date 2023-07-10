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Песков сообщил о встрече Путина и главы ЧВК "Вагнер"

Во время брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о встрече Владимира Путина с Евгением Пригожиным в Кремле через 5 дней после мятежа, 29 июня. Об этом сообщает РИА Новости. По словам Пескова, встреча длилась около 3 часов, в ней также участвовали командиры отрядов "Вагнера" — всего 35 человек. Песков сказал, что подробности этой встречи ему неизвестны, однако отметил, что Путин дал оценку действий ЧВК на фронте в ходе СВО и прокомментировал события 24 июня.

Страны начали репатриировать золотые резервы из-за санкций против РФ

Все больше стран репатриируют золотые резервы, чтобы защититься от санкций, подобных тем, которые Запад ввел против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные опроса Invesco. Агентство подчеркивает, что обвал на финансовом рынке в 2022 году привел к значительным потерям для управляющих суверенными финансами. Теперь институты «фундаментально» переосмысливают свои стратегии, полагая, что более высокая инфляция и геополитическая напряженность никуда не исчезнут.

Владельца брендов «Хортиця» и «Первак» внесли в перечень экстремистов

телеграм-канал SHOT

Владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка, обвиняемого в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Его имя появилось в перечне на сайте федеральной службы. Напомним, что Global Spirits называет себя одним из крупнейших в Европе алкогольных холдингов, центральные активы — Хортицкий ликеро-водочный и Одесский коньячный заводы. Среди брендов наиболее известны водка «Хортиця», «Мороша» и «Первак». СМИ сообщали, что после начала спецоперации производитель отозвал лицензию на производство алкоголя на российских предприятиях. Позднее у них сменился владелец.

КНР отреагировала на решение США передать Украине кассетные боеприпасы

US army Flickr

Китай выразил несогласие с решением США поставить кассетные боеприпасы Украине, заявив, что это может привести к гуманитарным проблемам в зоне конфликта. Об этом пишет ТАСС. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила также, что многие страны выразили свое несогласие с этим решением. Китай призвал не подливать масло в огонь в конфликте на Украине.

Синоптик рассказал, когда в Сочи закончатся ливни

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с «Известиями», что период сильных дождей в Сочи закончится 10 июля. По его словам, в ближайшие вторник и среду еще могут выпасть осадки, но уже меньшей интенсивности. А вот с четверга жителей ждет теплая погода без дождей. При этом он подчеркнул, что в понедельник все еще будет действовать штормовое предупреждение. На вторник его также могут продлить «для подстраховки».

В Кремле прокомментировали снижение курса рубля

В колебаниях курса рубля нет угрозы финансовой стабильности России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС. Он подчеркнул, что ситуацию, наоборот, видят даже лучше, чем можно было спрогнозировать.

Danone переименует «Активиа» в России

Французская компания Danone решила локализовать свой бренд «Активиа» в России, переименовав его в «АктиБио». Об этом сообщает РИА Новости. На странице «Danone Россия» в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что у «Активиа» в РФ поменялось название и дизайн, но состав и технологии производства остались прежними.

У Николая Ефремова развился отек мозга

У актера Николая Ефремова развился отек мозга. Как сообщает Telegram-канал Shot, врачам пришлось вскрыть череп — на месте ушиба, в лобной доле головного мозга справа, медики нашли уплотнение. На месте уплотнения начала скапливаться излишняя жидкость, которая нарушила поступление кислорода к тканям мозга. Трепанация позволила поставить сыну Михаила Ефремова проточно-промывную систему для очистки раны.

Цены на Lada Vesta у дилеров снизились после предупреждения АвтоВАЗа

Дилеры снизили цена на Lada Vesta после предупреждения АвтоВАЗа. Как сообщает Autonews, сейчас стоимость авто в шоурумах соответствует рекомендованной производителем цене в 1 млн 239 тысяч рублей, а некоторые даже предлагают скидку в 30 тысяч рублей. Напомним, что в июне АвтоВАЗ обещал принять меры в отношении дилеров, которые продавали обновленную Lada Vesta NG по завышенной цене. В частности, глава компании Максим Соколов пригрозил отрезать продавцов от новых поставок моделей.

28-летний Михаил Коляда приостановил спортивную карьеру

Российский фигурист Михаил Коляда приостановил спортивную карьеру, рассказал глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. Об этом пишет РИА «Новости».