Сунак озвучил Байдену позицию по передаче кассетных боеприпасов Киеву

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По данным авторов статьи, Сунак заявил в беседе с американским коллегой, что Лондон намеревается придерживаться обязательств, принятых при подписании конвенции о нераспространении кассетных боеприпасов.

В частности, королевство намеревается противодействовать применению боеприпасов этого типа.

Премьер заметил также, что понимает причины, по которым США приняли столь сложное решение. По его мнению, к поставкам кассетных боеприпасов украинским военным Вашингтон «принудила Россия».