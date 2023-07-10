Сунак озвучил Байдену позицию по передаче кассетных боеприпасов Киеву
Президент Соединенных Штатов Джо Байден и премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак в ходе встречи в Лондоне обсудили передачу Киеву кассетных боеприпасов. Об этом пишут в статье для Reuters обозреватели Стив Холланд и Герхард Мей.
По данным авторов статьи, Сунак заявил в беседе с американским коллегой, что Лондон намеревается придерживаться обязательств, принятых при подписании конвенции о нераспространении кассетных боеприпасов.
В частности, королевство намеревается противодействовать применению боеприпасов этого типа.
Премьер заметил также, что понимает причины, по которым США приняли столь сложное решение. По его мнению, к поставкам кассетных боеприпасов украинским военным Вашингтон «принудила Россия».
Напомним, что США приняли решение о поставках запрещенных международными конвенциями боеприпасов 7 июля. Планируется, что ВСУ в рамках очередного пакета военной помощи получат кассетные снаряды М864 калибра 155 мм, предназначенные для ствольной артиллерии.