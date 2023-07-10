Сестра Ким Чен Ына отреагировала на нарушение границ КНДР самолетом-шпионом США

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель главы отдела ЦК северокорейской Трудовой партии Ким Е Чжон заявила о нарушении самолетом-шпионом США экономической зоны Северной Кореи. Об этом пишет «Газета.ру».

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Она предупредила США о возможном решительном ответе со стороны Северной Кореи, если американские войска снова войдут в эту зону.

Ранее КНДР обвинила США в нарушении своего воздушного пространства и заявила о праве сбивать американские самолеты-разведчики. Минобороны КНДР сообщило, что самолеты Военно-воздушных сил США проникли на несколько десятков километров в воздушное пространство страны.

Ведомство также напомнило о случае уничтожения американского самолета ЕС-121 в 1969 году и не исключило возможности подобного инцидента при нарушении воздушного пространства в настоящее время.