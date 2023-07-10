В Казахстане блогеров обязали платить налоги

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который также позволяет штрафовать блогеров за распространение фейков.

В законодательство вводятся понятия «пользователь онлайн-платформы» и «инфлюенсер (блогер)», устанавливаются их права и обязанности, сообщает пресс-служба главы государства.

Административная ответственность для пользователей онлайн-платформ, размещающих недостоверную информацию, устанавливается в размере от 154 долларов, а для блогеров — от 308 долларов. Собственники онлайн-платформ в Казахстане обязаны сотрудничать с госорганами.