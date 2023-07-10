Сестра Ким Чен Ына: самолет-шпион США пересек границу КНДР

Заместитель главы отдела ЦК северокорейской Трудовой партии, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон заявила о самолете-шпионе США. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Ким Е Чжон предупредила США о решительном ответе Северной Кореи в случае, если в экономическую зону КНДР снова войдут американские войска.

До этого КНДР обвинила США в нарушении ее воздушного пространства и предупредила, что имеет право сбивать американские самолеты-разведчики.

Согласно информации Минобороны КНДР, самолеты Военно-воздушных сил США проникли в воздушное пространство Северной Кореи на несколько десятков километров. В ведомстве напомнили, как в 1969 году в небе над страной был уничтожен американский самолет ЕС-121, и не исключили, что подобное может произойти и сейчас при нарушении воздушного пространства.