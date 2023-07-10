В Израиле сообщили о нападении палестинца на военных

"Некоторое время назад подозреваемый подъехал на автомобиле к блокпосту рядом с населенным пунктом Дейр-Низам (расположен около Халамиша - прим. ТАСС). Солдаты Армии обороны Израиля остановили его для проверки, поскольку он вызвал у них подозрения. После этого нападавший вышел из машины, бросил взрывное устройство и начал стрелять в военнослужащих. Те открыли ответный огонь и нейтрализовали нападавшего", - говорится в сообщении.