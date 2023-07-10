Байден и Сунак не упомянули перспективы вступления Украины в НАТО после встречи

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудили вопросы вокруг конфликта на Украине и высказались за сохранение помощи Киеву, но не упомянули конкретные перспективы вступления республики в альянс. Об этом пишет ТАСС.
«Они обсудили прогресс в контрнаступлении и подчеркнули важность того, чтобы международные партнеры (Украины) взяли обязательства по ее долгосрочной защите», — отмечается в сообщении.
В свою очередь представитель Сунака, слова которого приводит агентство НАТО, но конкретные этапы на пути вступления подлежат обсуждению.
Поездка Байдена в Европу проходит с 9 по 13 июля, сообщал Белый дом.
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