Байден и Сунак не упомянули перспективы вступления Украины в НАТО после встречи

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудили вопросы вокруг конфликта на Украине и высказались за сохранение помощи Киеву, но не упомянули конкретные перспективы вступления республики в альянс. Об этом пишет ТАСС.