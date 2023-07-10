Столтенберг ответил на требование Эрдогана по членству Швеции в НАТО

НАТО поддерживает стремление Турции стать членом Евросоюза (ЕС), однако это не должно мешать Швеции вступить в Североатлантический альянс, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. Трансляция пресс-конференции доступна на сайте альянса.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддержит вступление Швеции в НАТО, если Евросоюз предпримет усилия по тому, чтобы сделать Турцию полноправным членом ЕС.