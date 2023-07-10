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Зеленский против Дуды: «моральное поражение» польского президента в вопросе Волынской резни

Польский политолог и дипломат Витольд Юраш заявил, что президент страны Анджей Дуда получит «дипломатическое и моральное поражение» от Украины, если в ближайшие дни Киев не принесет извинения за Волынскую резню. Об этом Юраш рассказал в своей статье для Onet.

Политолог заявил о «моральном поражении» Дуды в вопросе Волынской резни
© globallookpress.com

11 июля 2023 года - 80-я годовщина Волынской резни, массовых убийств поляков Западной Украины украинскими националистами в 1943 году.

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По оценкам польских властей, только на Волыни жертвами массовых убийств стали почти 37 тысяч поляков (обстоятельства гибели от 13 500 до более чем 23 тысяч поляков в тот период остаются невыясненными).

До 11 июля остается пара дней и в Польше рассчитывают, что за эти дни украинская сторона принесет извинения, заявил Юраш.

«Если этого не произойдет, мина, заложенная под польско-украинскими отношениями, не будет обезврежена», - подчеркнул он.

Слова, которые можно прочитать в Твиттере президента Украины Владимира Зеленского, о «почтении памяти всех невинно погибших на Волыни», по мнению Юраша, являются ложью и доказательством «политического, дипломатического и морального поражения президента Дуды».

«Если президент Украины после всего того, что Польша и поляки сделали для Украины и украинцев, не может произнести слово «извините» и вместо этого использует фразы, которые предполагают симметричную вину обеих сторон, то речь идет о фальсификации истории», - заявил дипломат.

По его мнению, ни исторически, ни морально нельзя оправдать формулу, сводящуюся к утверждению, что «мы квиты и можем дружить». Такой подход - поражение Дуды, и автор назвал эту неудачу неудивительной.

«В случае с Волынью Польша, как и почти в любом другом деле, ведет себя не как серьезное государство, а как эмоционально нестабильный подросток. С этой точки зрения необходимо либо безоговорочно обожать Украину, ничего от нее не требуя, либо встать на сторону России», - заключил он.

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