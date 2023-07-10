В Молдавии заявили о готовности вступить в ЕС без Приднестровья

Молдавия вступит в Европейский союз (ЕС), несмотря на отсутствие контроля к тому времени над территорией непризнанного Приднестровья. Об этом сообщил глава молдавского МИД Нику Попеску, цитирует ТАСС.

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Молдавия и ее европейские партнеры хотят мирного урегулирования приднестровской ситуации, сказал он.

«План "А" — это урегулирование конфликта в условиях и в рамках процесса вступления в ЕС. (…) Если нам это не удастся в ближайшие годы, никто не будет держать Республику Молдова в заложниках этой ситуации», — объяснил министр.

По словам Попеску, был сигнал о том, что если Молдавия не сможет реинтегрировать страну до вступления, то республике логично стать членом ЕС с той территорией, которой управляет Кишинев. После этого государство может продолжить работу по реинтеграции, уточнил глава МИД.