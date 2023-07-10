Cи Цзиньпин пообещал продолжить развивать стратегическое партнерство с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал продолжать сотрудничать с Россией над развитием всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Об этом китайский лидер заявил на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

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Он подчеркнул, что сотрудничество в законодательной сфере является важной частью китайско-российских отношений.

Визит делегации Федерального собрания России в Китай проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей страны Чжао Лэцзи. Он пройдет с 9 по 12 июля.