Cи Цзиньпин пообещал продолжить развивать стратегическое партнерство с Россией
Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал продолжать сотрудничать с Россией над развитием всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Об этом китайский лидер заявил на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).
Он подчеркнул, что сотрудничество в законодательной сфере является важной частью китайско-российских отношений.
Визит делегации Федерального собрания России в Китай проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей страны Чжао Лэцзи. Он пройдет с 9 по 12 июля.
Матвиенко в ходе встречи передала председателю КНР послание от президента России Владимира Путина. Она напомнила, что российский глава государства тепло вспоминал визит китайского лидера в Россию, который проходил с 20 по 22 марта этого года.