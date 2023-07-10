«Опасность на сто лет»: что говорят в мире о передаче Киеву кассетных боеприпасов

Применение кассетных боеприпасов Киевом станет катастрофой для обычных украинцев. Об этом в своем Twitter предупредил премьер-министр Камбоджи Хун Сен.

Он напомнил про «болезненный опыт» своей страны, которую США усеяли подобными снарядами. По словам политика, эти бомбы окажутся «самой большой опасностью для украинцев на многие годы, даже на сто лет».

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«Из жалости к украинскому народу я призываю президента США и президента Украины не использовать кассетные боеприпасы», — заявил Хун Сен.

Ранее депутат Леонид Слуцкий указал, что Вашингтон, вероятно, стремится увеличить число жертв украинского конфликта среди мирного населения. На это указывает решение США передать Киеву кассетные боеприпасы, отметил он.

7 июля США объявили о намерении передать Киеву кассетные боеприпасы. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби пояснил, что решение передать Киеву такое вооружение связано с необходимостью компенсировать высокий расход снарядов ВСУ.

В Конгрессе США выступили против решения администрации американского президента Джо Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенное заявление конгрессменов.

По словам 19 американских законодателей, приверженность США лидерству в области защиты прав человека должна включать отказ от передачи кассетных боеприпасов, которые несут серьезные риски для мирного населения.

«Объявленные Белым домом действия противоречат ограничениям Конгресса на передачу этих видов вооружений и серьезно подрывают наше моральное лидерство», — говорится в заявлении.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала «подливанием масла в огонь» решение США передать Украине кассетные боеприпасы. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат отметила, что многие страны выступили против этой инициативы, которая может привести к возникновению гуманитарных проблем.

EPA/ТАСС

«Гуманитарные проблемы и вопросы военной безопасности нужно решать сбалансировано, к передаче кассетных боеприпасов нужно относиться сдержанно и осторожно», — заявила представитель китайского МИДа.

Мао Нин подчеркнула, что Пекин всегда заявлял, что мирные переговоры — единственный путь для завершения украинского конфликта.

Дипломат добавила, что стороны конфликта не должны «подливать масло в огонь» и обострять противоречия, приводящие к усугублению кризиса на Украине.

Депутат Европарламента Мик Уоллес в Киеву кассетных боеприпасов. По его мнению, таковыми станут в первую очередь мирные украинцы.

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«Отправка большего количества кассетных бомб Украине принесет больше страданий украинцам, чем кому-либо еще», — подчеркнул политик.

Парламентарий призвал ООН вмешаться, чтобы «остановить это безумие».

В ООН против поставок Киеву кассетных боеприпасов со стороны США, заявил заместитель представителя генсека организации Фархан Хак, передает РИА Новости. Он призвал страны соблюдать условия Конвенции по кассетным боеприпасам 2008 года.

Официальный сайт ООН

Генсек ООН поддерживает Конвенцию по кассетным боеприпасам. И он хочет, чтобы страны соблюдали условия этой конвенции, — сказал Хак.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что Берлин не должен "стоять на пути" США в вопросе поставок Украине кассетных боеприпасов.

"Это правильно, что такой тип боеприпасов в Германии до сих пор запрещен федеральным правительством и что ФРГ выступает против поставок, - сказал он в интервью телеканалу ZDF, выдержки из которого опубликованы в воскресенье. - Но в нынешней ситуации оно [правительство Германии] не может стоять на пути США". При этом президент ФРГ отметил, что в 2008 году, будучи министром иностранных дел, он подписал в Осло международную конвенцию о запрете кассетных бомб, поэтому "был предвзят" в этих дебатах.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала сообщения о планах США передать Украине кассетные боеприпасы. По ее словам, Берлин привержен конвенции о запрете таких снарядов, в связи с чем поставлять кассетные боеприпасы Киеву не намерен.

При этом представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт 7 июля заявил, что Берлин не станет осуждать решение Вашингтона о передаче Киеву кассетных боеприпасов, ведь США не подписали соответствующую конвенцию.

Конвенция по кассетным боеприпасам, запрещающая применение таких снарядов, была подписана 3 декабря 2008 года в Осло (Норвегия). Документ ратифицировали 123 страны, в том числе Германия.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что королевство продолжит поддерживать Украину, несмотря на решение президента США Джо Байдена передать этой стране кассетные боеприпасы. Его слова приводит Sky News.

По словам Сунака, Лондон продолжит оснащать Киев тяжелыми боевыми танками и дальнобойным оружием.

При этом премьер напомнил, что Великобритания подписала конвенцию, запрещающую производство или использование кассетных снарядов, а также препятствующую их применению.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес не поддержала решение президента США Джо Байдена о передаче Украине кассетных боеприпасов.

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«Испания не разделяет это решение... Мы против отправки кассетных боеприпасов», — цитирует её газета Vanguardia.

Она отметила, что власти Испании «исходят из своих твёрдых обязательств перед Украиной, но также твёрдо придерживаются того, что определённые виды оружия и боеприпасов не могут поставляться ни при каких обстоятельствах».

Италия придерживается Конвенции о запрещении кассетных боеприпасов и надеется на универсальное применение ее принципов. С таким заявлением выступила премьер-министр республики Джорджа Мелони.

"В рамках ценностей, выраженных Атлантическим альянсом, Италия надеется на универсальное применение принципов конвенции", - приводит ее слова пресс-служба итальянского правительства.

Там также указывается, что Италия осуждает действия России, "полностью поддерживает сопротивление Украины и вместе с союзниками стремится построить новую и более прочную модель безопасности для Европы".

Украина дала Соединенным Штатам гарантии, что не будет применять получаемые от союзников кассетные боеприпасы на территории России. Об этом заявили в Белом доме.

Как отметил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, использование данных боеприпасов украинской стороной будет ограничено несколькими условиями, в том числе — неприменение на российской территории. По его словам, Киев обязался использовать их только на собственной территории, «на которой у них будет мощный стимул ограничивать последствия для мирного населения, поскольку под угрозой будут находиться украинские граждане».