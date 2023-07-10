310 медвежьих лап и скелет тигра изъяли в Подмосковье у контрабандистов

В Подмосковье задержали двух человек, которые планировали незаконно вывезти из страны почти две тонны краба, 310 лап медведя и скелет тигра, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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Контрабандистов пришлось задерживать при поддержке СОБР Росгвардии, у двух граждан были обнаружены более полутора тонн краба без документов стоимостью более четырех миллионов рублей. Также пограничники нашли у них несколько сотен лап медведей, почти 10 кг пантов марала и скелет животного, предположительно тигра.

Злоумышленники собирались вывезти крупную партию контрабанды в одну из стран Ближнего Востока. Изъятое передано в территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, в отношении задержанных будет принято процессуальное решение.