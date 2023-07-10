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В Сумской области Украины объявили эвакуацию из приграничной зоны

В Сумской области Украины начали подготовку к эвакуации жителей, заявил руководитель областной военной администрации Владимир Артюх.

В Сумской области Украины объявили эвакуацию из приграничной зоны
© РИА Новости

Власти Сумской области приняли решение об эвакуации жителей населенных пунктов региона из приграничной пятикилометровой зоны, заявил Артюх, передает РИА «Новости».

Такое решение принято по докладам военных и анализа оперативной обстановки.

Ранее командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев призвал жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться из-за обстрелов.