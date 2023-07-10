В Сумской области Украины объявили эвакуацию из приграничной зоны
В Сумской области Украины начали подготовку к эвакуации жителей, заявил руководитель областной военной администрации Владимир Артюх.
Власти Сумской области приняли решение об эвакуации жителей населенных пунктов региона из приграничной пятикилометровой зоны, заявил Артюх, передает РИА «Новости».
Такое решение принято по докладам военных и анализа оперативной обстановки.
Ранее командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев призвал жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться из-за обстрелов.
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