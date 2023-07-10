Эрдоган назвал способ ускорить путь Украины в НАТО

Такое заявление Эрдоган сделал перед визитом на саммит НАТО, который пройдет 11 и 12 июля в Вильнюсе . Одним из центральных вопросов саммита станет призыв Украины принять ее в альянс в ускоренном режиме.

СМИ писали, что в вопросе членства Украины страны НАТО могут пойти дальше, чем в 2008-м, когда стране дали ни чем не подкрепленное обещание, но все же «не до прямого вступления». К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон ранее предложил дать Украине дорожную карту по вступлению в НАТО. Однако президент США Джо Байден заявил, что Украина еще не готова к членству в альянсе. Процесс вступления требует «некоторого времени» для удовлетворения всех требований - «от демократизации до целого ряда других вопросов», подчеркнул он.