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Глава TotalEnergies предупредил о зимнем дефиците газа в Европе

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Генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне допустил, что Франция в частности и Европа целом могут столкнуться с дефицитом газа грядущей зимой, сообщает CNEWS. Среди причин - слабые мощности хранения газа на европейском континенте и стоимость импорта.

По мнению Пуянне, если зима в Европе будет холодной, мощностей европейских хранилищ не хватит для удовлетворения потребности региона в газе в течение всего сезона. Это не обязательно означает, что у европейцев закончится газ, но импорт, необходимый для удовлетворения спроса, будет очень дорогим, предупредил глава Total. Европейцы, «очень полюбившие» американский сжиженный природный газ (СПГ) после сокращения поставок из России, также зависят от политического контекста в США. Пуянне выразил обеспокоенность по поводу президентских выборов в США в 2024 году, особенно в случае победы на них республиканского лагеря. Если американцы решат прекратить экспорт СПГ - это системный риск, подчеркнул он.

«Посейдон» уничтожит штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси одним ударом»

Многие СМИ и аналитики не перестают предупреждать, что украинский кризис может закончиться прямым столкновением России и США, пишет испаноязычный портал Rebelión. По версии издания, при этом «абсолютно бесспорным» является превосходство российской ракетной техники над зенитными щитами и эквивалентным оружием США.

Нынешнее игровое поле, где гонка вооружений проявляется во всей ее жестокости, - это гиперзвуковые двигатели. Пока США работают со скоростью в шесть Махов, Россия анонсирует ракеты и боеголовки со скоростью 30 Махов, а российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» явно быстрее десяти Махов, что в десять раз больши скорости звука. Один выстрел из стратегического ракетного комплекса «Сармата» мог бы уничтожить европейскую страну, такую как Франция или Германия, всего за полторы минуты. А всего один российский ядерный комплекс «Посейдон» способен уничтожить штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси. Имея под рукой эти данные, никто в здравом уме не должен развязывать против России ядерную войну или подвергать страну экзистенциальной опасности, подчеркивает Rebelión.

В Китае назвали причину передачи ВСУ кассетных боеприпасов США

США объявили, что предоставят Украине новую партию военной помощи, которая включает в себя кассетные боеприпасы, представляющие наибольшую опасность для гражданского населения. Global Times пишет, что более года США запасались своими традиционными боеприпасами для гаубиц 155-миллиметрового калибра и отправили на Украину более двух миллионов снарядов, что вызвало опасения по поводу возникновения дефицита в США.

Президент США Джо Байден заявил, что кассетные боеприпасы отправят в качестве «переходного решения», пока США не смогут производить больше 155-миллиметровой артиллерии. Global Times подчеркивает, что США активно производили кассетные боеприпасы во время холодной войны и накопили их слишком много, теперь срок годности многих из них подходит к концу. Так что дело не в нехватке гаубиц, а в необходимости истощить запасы старых кассетных боеприпасов, утверждает издание. Вместо того, чтобы утилизировать эти снаряды, было принято решение передать их украинской армии, независимо от потерь и страданий, которые они могут причинить мирному населению, заключила газета.

Власти США допустили возникновение рецессии

Американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что не исключает возможность начала рецессии в США, поскольку в стране сохраняется высокий уровень инфляции, сообщает CBS News.

По словам министра, в Штатах очень высокая инфляция, но здоровая экономика и отличный рынок труда. «Но мы ожидаем, что при таком сильном рынке труда, как сейчас, темпы роста рабочих мест будут замедляться», - заявила Йеллен. Она добавила, что количество работников в зрелом возрасте находится на самом высоком уровне за несколько десятилетий, поэтому рынок труда смог усилиться, но затем показатели вернутся к «нормальным» уровням. По мнению министра, замедление роста экономики страны является «уместным и нормальным».

«Украина не верит в скорое вступление в НАТО».

Украина пессимистично оценивает свои шансы на получение приглашения в НАТО на июльском саммите в Вильнюсе, пишет The Guardian. Ожидается, что на двухдневном саммите Киеву «в последнюю минуту» будет предложен пакет «обеспечивающих гарантий безопасности» - заверения от США, Великобритании, Франции и Германия, что военная помощь и обучение военных будут продолжаться в долгосрочной перспективе.