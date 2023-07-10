В Австралии осудили экспансию НАТО в Азию

Бывший премьер-министр Австралии Пол Китинг осудил экспансию НАТО в Азию и назвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга «самым главным дураком». Об этом он написал в статье для портала Pearls and Irritations.

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По словам Китинга, само существование Североатлантического альянса после окончания холодной войны несет вред для «мирного единства» в Европе.

Бывший австралийский премьер полагает, что президент Франции Эммануэль Макрон прав, осуждая любую экспансию НАТО в Азию.

«Из всех людей на международной арене самым большим дураком среди них является Йенс Столтенберг, нынешний генеральный секретарь НАТО <...> Эммануэль Макрон оказывает миру услугу, вставляя палки в колеса Столтенбергу», — пишет Китинг.

Австралийский чиновник отмечает, что Столтенберг хотел бы видеть Китай под контролем Запада, но генсек альянса не учитывает, что сегодня КНР представляет собой 20% всего и человечества и является крупнейшей экономикой в мире.

До этого Столтенберг сделал прогноз о решении НАТО по Украине на саммите в Вильнюсе.