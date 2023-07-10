В Молдавии заявили о раскрытии агентурной сети, якобы связанной с Россией

Правоохранительные органы Молдавии раскрыли действовавшую на территории республики агентурную сеть, якобы связанную с Россией. Об этом заявил директор Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мастяцэ.

"Начиная с 2020 года двое российских граждан Юрий Г. и Вадим И. выявляли и вербовали молдавских граждан, организуя различные кампании, в том числе через телеграм-каналы, с целью влиять на политику в Республике Молдова и удерживать ее в российской сфере влияния. Деятельность агентской сети спонсировалась через криптовалюту", - сказал Мустяцэ на брифинге в понедельник.

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По версии молдавской спецслужбы, агенты собирали данные о планах законодателей, компрометирующую информацию о политиках и организовывали кампании в социальных сетях, а после 24 февраля 2022 года "рекрутировали граждан для участия или провоцирования насильственных действий". Глава СИБ утверждал, что на эти цели из России в Молдавию через криптовалюту и иные системы перевели $500 тысяч.

"Расследование, начатое в 2020 году СИБ и Антикоррупционной прокуратурой завершено, дело по обвинению задержанных в шпионаже и государственной измене направлено в суд", - сказал Мустяцэ.

В Молдавии с лета 2022 года проходят массовые акции протеста оппозиции, демонстранты требуют отставки президента Майи Санду, правительства и досрочных выборов в парламент. Они обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. В прошлом году уровень инфляции в Молдавии превысил 30%, тарифы на газ выросли в 7 раз, а электроэнергия подорожала в 3 раза.