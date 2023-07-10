В Нидерландах сменится власть

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался вновь возглавлять правительство и выставлять свою кандидатуру на пятый срок. О будущей смене власти в стране сообщает Reuters .

Премьер объявил о своем уходе из политики после выборов в ноябре.

«В последние дни было много спекуляций на тему того, что побудило меня уйти. Единственный ответ - Нидерланды», - сказал Рютте, выступая в парламенте перед дебатами о распаде правительства.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил, что подает королю прошение об отставке своего правительства. Политик объявил об отставке после того, как правительственная коалиция не смогла после долгих консультаций договориться о мерах по ограничению притока просителей убежища.