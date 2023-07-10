В США признали невозможность затмить влияние России в Индии

Несмотря на многомиллиардные сделки в сфере военных технологий, США пока не могут положить конец зависимости Индии от российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). О том, что Вашингтон признал невозможность затмить влияние Москвы на Нью-Дели, сообщает Reuters.

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Индийский эксперт по безопасности из Стэнфордского университета Арзан Тарапоре заявил, что договоренности, заключенные во время визита премьер-министра Нарендры Моди в США, сами по себе не означают отхода Индии от России, поскольку это займет несколько десятилетий.

«Индия по-прежнему использует в основном российские технологии для производства традиционных вооружений. Большой потенциал для американо-индийского сотрудничества должен быть связан с новыми системами, которых у Индии еще нет», — отметил он.

Американский военный аналитик Дерек Гроссман подчеркнул, что США всегда будут проявлять осторожность в отношении того, какой военной техникой и технологиями они делятся с Индией. «Даже если Индия сможет отойти от зависимости от Москвы, у США будут подозрения, как используются их системы и может ли это помочь России из-за ее тесного партнерства с Индией», — сказал он.