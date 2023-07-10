СМИ оценили роль Эрдогана на саммите НАТО в Вильнюсе

Встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в рамках саммита НАТО в Вильнюсе сыграют решающую роль в членстве Швеции в альянсе. Об этом пишет газета Milliyet.

Как отмечается в материале издания, Стокгольму важно заверить Анкару в шагах, которые он предпримет после саммита, в ходе которого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен разрешить разногласия, предварительно встретившись с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Milliyet пишет, что при этом не ожидается, что во время саммита Великое национальное собрание Турции (парламент) завершит финальные процедуры по принятию Швеции в полноправные члены альянса, однако двусторонние встречи, которые Эрдоган проведет на саммите, сыграют решающую роль в данном вопросе.

9 июля стало известно, что Эрдоган и президент США Джо Байден обсудили членство Украины и Швеции в НАТО, а также вопросы закупок американских истребителей F-16.

До этого Milliyet писала о том, что вопрос членства Швеции в НАТО может быть решен на саммите альянса в Вильнюсе после встречи турецкого и американского лидеров.