Гвинея изучает возможность строительства АЭС при участии России

Гвинея хочет сотрудничать с госкорпорацией «Росатом» и изучает вопрос строительства атомной электростанции (АЭС) на своей территории. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил посол Гвинейской Республики в Москве Ньянкой Аба.

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«Мы изъявили желание сотрудничать с "Росатомом", рассматриваем сферы, в которых оно возможно. Развитие требует энергии, а для этого мы должны провести электрификацию», — заявил он.

Аба отметил, что строительство АЭС требует больших вложений, однако власти Гвинеи понимают, что потенциал в этой сфере есть. Глава дипломатической миссии подчеркнул, что дешевая энергия стране необходимо, поскольку потребляемое населением электричество на 90% субсидируется из бюджета. Пока они находятся на этапе сбора информации о подобных объектах.