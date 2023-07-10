Гвинея изучает возможность строительства АЭС при участии России
Гвинея хочет сотрудничать с госкорпорацией «Росатом» и изучает вопрос строительства атомной электростанции (АЭС) на своей территории. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил посол Гвинейской Республики в Москве Ньянкой Аба.
«Мы изъявили желание сотрудничать с "Росатомом", рассматриваем сферы, в которых оно возможно. Развитие требует энергии, а для этого мы должны провести электрификацию», — заявил он.
Аба отметил, что строительство АЭС требует больших вложений, однако власти Гвинеи понимают, что потенциал в этой сфере есть. Глава дипломатической миссии подчеркнул, что дешевая энергия стране необходимо, поскольку потребляемое населением электричество на 90% субсидируется из бюджета. Пока они находятся на этапе сбора информации о подобных объектах.
Ранее посол также заявлял, что власти Гвинеи обсуждают с Москвой возможность модернизации своей старой военной техники советского и российского производства, в том числе самолетов МиГ.