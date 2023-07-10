Китай отреагировал на решение о поставках кассетных бомб США Украине
Китай выразил несогласие с решением США поставить кассетные боеприпасы Украине, заявив, что это может привести к гуманитарным проблемам в зоне конфликта. Об этом пишет ТАСС.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила также, что многие страны выразили свое несогласие с этим решением. Китай призвал не подливать масло в огонь в конфликте на Украине.
«Безответственная передача кассетных боеприпасов может легко вызвать гуманитарные проблемы», - заявила она.
Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН.
Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно не стал комментировать информацию о поставках США кассетных боеприпасов Украине. При этом он снова заявил о необходимости поддержки Киева со стороны международного сообщества т.к. ситуация на Украине вступает в критическую фазу.