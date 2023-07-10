Китай выразил несогласие с решением США поставить кассетные боеприпасы Украине, заявив, что это может привести к гуманитарным проблемам в зоне конфликта. Об этом пишет ТАСС.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила также, что многие страны выразили свое несогласие с этим решением. Китай призвал не подливать масло в огонь в конфликте на Украине.

«Безответственная передача кассетных боеприпасов может легко вызвать гуманитарные проблемы», - заявила она.

Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН.