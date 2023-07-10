Американская исполнительница Мадонна была замечена на прогулке с приятельницей в нью-йоркском районе Верхний Ист-Сайд. Об этом пишет Page Six.

© madonna/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

64-летняя поп-звезда вышла на улицу в солнцезащитных очках, широкополой шляпе и кроссовках Nike. Ведущая подкастов Лорен Конлин разместила фотографии звезды во время прогулки в TikTok. На одном из снимков певица прислонилась к фонарному столбу в ожидании перехода улицы на пересечении Восточной 80-й улицы и Лексингтон-авеню.

Источники Page Six утверждают, что певица выглядела счастливой и болтала с подругой-блондинкой, пока они прогуливались в жаркий день.

«Казалось, она не испытывала никаких трудностей при ходьбе, хотя, похоже, не торопилась», — пишет издание.

28 июня певица была найдена без сознания и срочно доставлена в одну из больниц Нью-Йорка. Менеджер Мадонны, Гай Осери, сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у исполнительницы «развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой она несколько дней провела в отделении интенсивной терапии».