Певицу Мадонну заметили на прогулке в Нью-Йорке после выписки из больницы
Американская исполнительница Мадонна была замечена на прогулке с приятельницей в нью-йоркском районе Верхний Ист-Сайд. Об этом пишет Page Six.
64-летняя поп-звезда вышла на улицу в солнцезащитных очках, широкополой шляпе и кроссовках Nike. Ведущая подкастов Лорен Конлин разместила фотографии звезды во время прогулки в TikTok. На одном из снимков певица прислонилась к фонарному столбу в ожидании перехода улицы на пересечении Восточной 80-й улицы и Лексингтон-авеню.
Источники Page Six утверждают, что певица выглядела счастливой и болтала с подругой-блондинкой, пока они прогуливались в жаркий день.
«Казалось, она не испытывала никаких трудностей при ходьбе, хотя, похоже, не торопилась», — пишет издание.
28 июня певица была найдена без сознания и срочно доставлена в одну из больниц Нью-Йорка. Менеджер Мадонны, Гай Осери, сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у исполнительницы «развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой она несколько дней провела в отделении интенсивной терапии».
Ранее сообщалось, что Мадонну могли реанимировать препаратом, применяющимся после передозировки.