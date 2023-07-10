Президент Сенегала передал просьбу африканских лидеров к Путину

«Перед саммитом Россия — Африка он (Путин — прим. «Ленты.ру») должен предпринять какие-то действия, чтобы показать свое стремление двигаться вперед [к миру], хотя бы в гуманитарном плане», — сказал политик.

По его словам, обмен пленными и возвращение на Украину детей стали бы очень хорошим сигналом. Именно поэтому саммит Россия — Африка можно использовать для продвижения мирных переговоров, добавил он.