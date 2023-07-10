Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала «подливанием масла в огонь» решение США передать Украине кассетные боеприпасы. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат отметила, что многие страны выступили против этой инициативы, которая может привести к возникновению гуманитарных проблем.

«Гуманитарные проблемы и вопросы военной безопасности нужно решать сбалансировано, к передаче кассетных боеприпасов нужно относиться сдержанно и осторожно», — заявила представитель китайского МИДа.

Мао Нин подчеркнула, что Пекин всегда заявлял, что мирные переговоры — единственный путь для завершения украинского конфликта.

Дипломат добавила, что стороны конфликта не должны «подливать масло в огонь» и обострять противоречия, приводящие к усугублению кризиса на Украине.

7 июля Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. При этом советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что в Вашингтоне признали, — применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения.

В этот же день президент США Джо Байден сообщил, что решение передать ВСУ кассетные боеприпасы было принято в связи с тем, что у них заканчивались обычные снаряды.