Стало известно о решающих встречах Эрдогана для членства Швеции в НАТО

Встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в рамках саммита НАТО в Вильнюсе станут решающими для возможного членства Швеции в НАТО. Об этом сообщает газета Milliyet.

По информации издания, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг проведет переговоры с участием Эрдогана и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона . В ходе встречи стороны попытаются урегулировать разногласия по вопросу вступления Стокгольма в блок.

При этом отмечается, что от Турции не ожидают официального одобрения заявки Швеции в альянс на саммите. Для шведской стороны будет важно показать свою приверженность исполнению условий Турции и доказать, что после саммита Стокгольм предпримет ряд мер.