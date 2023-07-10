В Bild узнали, что разозлило Зеленского перед саммитом НАТО

На предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, президент Украины Владимир Зеленский планировал публично обратиться ко всем главам стран-членов альянса с просьбой принять его страну в организацию, но представители США и Германии выступили против этого. Об этом сообщает BILD со ссылкой на несколько источников.

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Как сообщили изданию, украинский лидер сейчас крайне зол на то, что ему не позволили это сделать.

BILD пишет, что членство Украины в Североатлантическом альянсе поддерживают Латвия, Литва, Эстония, Польша, Болгария, Румыния, Швеция, Турция и Франция. Однако США и ФРГ придерживаются противоположного мнения и «оказывают давление на других членов НАТО, чтобы те присоединились к их позиции».

По данным издания, Украина при этом не останется с пустыми руками после саммита, так как страны-члены НАТО активно решают, что ей предложить.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.