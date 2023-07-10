Маск предсказал Киеву большие потери территорий в случае провала контрнаступления

Провал контрнаступления украинских военных может привести к потере Киевом значительных территорий, выразил мнение американский бизнесмен Илон Маск.

В своем Twitter он отметил, что в случае краха украинского контрнаступления, Киев понесет тяжелые потери, а российские войска во время контратаки могут отвоевать еще больше территорий, передает ТАСС.

Также Маск подчеркнул, что именно этот фактор и удерживает ВСУ от масштабного контрнаступления.

Кроме того, предприниматель добавил, что Россия выиграла бы войну на истощение из-за значительного превосходства в численности войск.