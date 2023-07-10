ЦИК Узбекистана озвучил предварительные итоги голосования на выборах президента

Как заявил присутствующий на выборах заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, явка граждан на нынешних выборах была высокой и ЦИК сделала все, чтобы избиратели могли голосовать свободно. То же отметили и международные наблюдатели: подготовка к избирательному процессу была проведена на высоком уровне и выборы прошли «в приподнятом настрое, организованно», передает ЦИК страны.