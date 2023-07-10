ЦИК Узбекистана озвучил предварительные итоги голосования на выборах президента

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев побеждает на досрочных выборах главы государства с 87,05% голосов, передает ТАСС предварительные данные голосования ЦИК страны.
По данным Центризбиркома страны, явка избирателей на выборы составила 79,8%.
Председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев подчеркнул, что президентские выборы прошли открыто, прозрачно и демократично.
9 июля в стране в 20:00 (18:00 мск) закрылись участки для голосования. ЦИК Узбекистана объявил выборы президента страны состоявшимися.
Как заявил присутствующий на выборах заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, явка граждан на нынешних выборах была высокой и ЦИК сделала все, чтобы избиратели могли голосовать свободно. То же отметили и международные наблюдатели: подготовка к избирательному процессу была проведена на высоком уровне и выборы прошли «в приподнятом настрое, организованно», передает ЦИК страны.
Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.