В Китае шесть человек погибли в результате нападения на детский сад

В южной китайской провинции Гуандун мужчина напал на детский сад. В результате происшествия шесть человек погибли, трое были ранены. Об этом сообщил South China Morning Post со ссылкой на местные власти.

По данным источника, инцидент произошел в городе Хэншань в уезде Ляньцзян в провинции Гуандун в 07:40 по местному времени 10 июля 2023 года. Подозреваемого задержали через 20 минут после нападения. Им оказался 25-летний местный житель по фамилии Ву.

Согласно данным местных властей, мужчина использовал нож. Учитель детского сада, двое родителей и трое детей погибли в ходе нападения. Кроме этого, на входе в учреждение были ранены двое взрослых и один ребенок. Информации о их состоянии не поступало.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Мотивы совершения преступления выясняются.