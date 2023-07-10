В Канаде суд признал эмодзи подписью в договоре

В Канаде суд признал эмодзи «большой палец вверх» подписью в договоре. Как сообщает газета The Guardian, решение приняли в рамках рассмотрения судебного спора между оптовиком и фермером, который не исполнил свою обязательства, «подписав» договор в переписке.

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Оптовый покупатель пытался заключить со знакомым фермером Крисом Ахтером договор о покупке 86 тонн льна по цене по 12,7 доллара за бушель. Когда он прислал ему фото контракта, последний отправил ему эмодзи — привычную подпись в документе фермер так и не сделал. Позднее Ахтер не выполнил свою часть обязательств, а цены на лен выросли. В результате оптовик потерял прибыль и потребовал компенсацию в размере 61,4 тысяч долларов.