Пока вы спали: Увеличение МРОТ в России и гарантии Украины для РФ

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Зеленский рассказал о способе закончить конфликт на Украине за пять минут

Видео дня

Лидер США Джо Байден мог бы закончить конфликт на Украине за пять минут. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC News, передает РИА Новости.

Он пояснил, что тогда пришлось бы заставить Киев отказаться от потерянных территорий и подписать мирное соглашение. Однако он и другие высокопоставленные лица не согласились бы с этим планом, подчеркнул лидер Украины.

Финляндия решила ужесточить ограничения на въезд для россиян

Финляндия ужесточает правила въезда в страну для россиян, нововведения вступили в силу сегодня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию на сайте Министерства иностранных дел Финляндии.

Ограничения введены на неопределенный срок, они коснутся прежде всего бизнесменов, владельцев недвижимости и абитуриентов. Например, теперь бизнес-путешественники смогут въехать в Финляндию без возможности транзита в другие страны. Они также должны будут объяснить необходимость личного присутствия в стране. Аналогичное требование будет предъявлено и россиянам, владеющим недвижимостью.

Студентам из РФ ограничили посещение курсов, однако они все еще могут участвовать в образовательных программах и учебе по обмену.

В России могут начать продажу алкоголя и табака по биометрии

Крупные продуктовые ритейлеры в России задумались над большей автоматизацией касс самообслуживания (КСО). Для этих целей может быть использована биометрия, пишет «Коммерсант».

Как пишет издание, ритейлеры уже направили запрос в Министерство цифрового развития о возможности использовать биометрические персональные данные для подтверждения возраста покупателей алкоголя и табака через КСО. Предполагается, что это позволит разгрузить сотрудников.

Украина дала гарантии неприменения кассетных бомб на территории России

Решение о поставках на Украину кассетных боеприпасов не внесет разлад среди союзников по НАТО, так как Киев заверил, что не будет применять их по целям на территории РФ. Такое заявление сделал помощник лидера США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

«Я не считаю, что вы станете свидетелями разлада, раздора и разъединения в результате данного решения», — сказал он.

Салливан добавил, что Украина дала письменные гарантии того, что не будет использовать кассетные боеприпасы для обстрела российских территорий.

МРОТ в России может увеличиться в два раза к 2030 году

К 2030 году минимальный размер оплаты труда может вырасти вдвое. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на законопроект Министерства труда и ЦЭМИ РАН.

«Это опережает инфляцию и наращивает темпы увеличения прожиточного минимума. При этом власти планируют, что уже к 2030 году минимальная зарплата в номинальном выражении должна вырасти вдвое по сравнению с 2023 годом», — указано в статье.