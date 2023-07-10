В норвежском отеле убили беженку с Украины

Жительницу Украины, которая сбежала от войны на Украине в Норвегию, зарезали в отеле неподалеку от центра. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Nettavisen.

Издание сообщило, что убийство произошло в заведении, которое находится рядом с центром Бергена. В этой гостинице в основном проживают беженцы с Украины.

Как говорится в сообщении, женщину нашли в гостиничном номере в тяжелом состоянии, после этого вызвали скорую помощь, но было слишком поздно — она умерла после госпитализации. Журналисты отмечают, что полиция неохотно отвечает на вопросы об орудии преступления, а также о способе убийства.

Правоохранительные органы задержали и выдвинули обвинение уроженцу Азербайджана, у которого был совместный ребенок с погибшей. Пресса уточняет, что мужчина также проживал в Норвегии, но в другом месте. Сейчас обвиняемый проходит психиатрическую экспертизу.