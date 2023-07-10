В норвежском отеле убили беженку с Украины
Жительницу Украины, которая сбежала от войны на Украине в Норвегию, зарезали в отеле неподалеку от центра. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Nettavisen.
Издание сообщило, что убийство произошло в заведении, которое находится рядом с центром Бергена. В этой гостинице в основном проживают беженцы с Украины.
Как говорится в сообщении, женщину нашли в гостиничном номере в тяжелом состоянии, после этого вызвали скорую помощь, но было слишком поздно — она умерла после госпитализации. Журналисты отмечают, что полиция неохотно отвечает на вопросы об орудии преступления, а также о способе убийства.
Правоохранительные органы задержали и выдвинули обвинение уроженцу Азербайджана, у которого был совместный ребенок с погибшей. Пресса уточняет, что мужчина также проживал в Норвегии, но в другом месте. Сейчас обвиняемый проходит психиатрическую экспертизу.
Ранее гражданина Грузии, который в состоянии аффект убил свою жену из Украины, прибывшую в ФРГ в качестве беженки, приговорили к пяти годам тюремного заключения. Судья уверен, что на состояние подсудимого повлияли условия жизни в стране и несогласованные траты супруги.