Член конгресса США указала Байдену на последствия поддержки Киева

Позиция президента Джо Байдена создает угрозу гибели жителей США в войне с Россией. Такое мнение выразила член конгресса Марджори Тейлор Грин в своем Twitter, передает РИА Новости.

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«Позор нашим лидерам, одержимым спонсированием и разжиганием войны и смерти на чужих землях вместо того, чтобы активно вести мирные переговоры», — написала она.

Грин также задалась вопросом, как скоро США вступят в прямой военный конфликт с Россией, если Украина станет полноправным членом НАТО, как все рассчитывают. В таком случае гражданам США придется погибнуть в «чужой и бессмысленной» войне, подчеркнула она.

Конгрессвумен также отметила, что народ США не желает воевать с Россией, а Вашингтону в первую очередь следовало бы сосредоточиться на внутренних проблемах страны, которые терзают ее уже долгое время.

Агентство напоминает, что республиканка Тейлор Грин неоднократно критиковала Джо Байдена и высказывалась против военной поддержки Киева. Она также заявляла о намерении внести в конгресс законопроект о вынесении импичмента Джо Байдену за нарушение конституционных обязанностей.