«Еле двигается»: Байдена заметили на общественном пляже

Президента США Джо Байдена заметили на общественном пляже в штате Делавэр вместе с женой Джилл и внучкой Финнеган. Кадры с отдыха семейства появились в Сети.

«Президент США Джо Байден вместе с женой 8 июля выбрался позагорать на общественном пляже рядом с его домом», – пишет газета Daily Mail.

В Сети появилось видео, на кадрах Байден сидит, а затем лежит в шезлонге и наслаждается отдыхом. Президент США был в купальных плавках, кепке, темных очках и кроссовках.

Отмечается, что большинство отдыхающих не обратили внимания на президента США. Скорее всего, они его не узнали. Семейство Байдена сопровождают охранники, которые были одеты не в форму, а в свободную одежду. На видео заметно, что передвигается Джо Байден очень медленно и с трудом.