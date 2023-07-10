Во Франции назвали Зеленского лакеем США
Французский политик назвал президента Украины Владимира Зеленского лакеем США. Лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино уверен, что страны Латинской Америки разрушили планы Зеленского на саммит европейских и американских государств ЕС – СЕЛАК.
«Зеленский, конечно, планировал прийти и распить шампанское на этом саммите, в то время как он убивает тысячи молодых украинцев. Он был приглашен туда Испанией. Однако 33 латиноамериканских лидера отказались видеть этого лакея США, который разоряет 90 процентов планеты», – написал Асселино в Twitter.
На визит Зеленского на этот саммит было наложено вето.
Ранее «СП» писала о том, что заявления о принятии Западной Украины в НАТО говорят о слабости Запада.