Во Франции назвали Зеленского лакеем США

«Зеленский, конечно, планировал прийти и распить шампанское на этом саммите, в то время как он убивает тысячи молодых украинцев. Он был приглашен туда Испанией. Однако 33 латиноамериканских лидера отказались видеть этого лакея США, который разоряет 90 процентов планеты», – написал Асселино в Twitter.