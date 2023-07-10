США опровергли причастность к освобождению командиров «Азова»

Соединенные Штаты опровергают отношение к освобождению и возвращению на Украину из Турции командиров бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан .

Во время пресс-конференции ему задали вопрос о том, каких целей хотел достичь президент Турции Реджеп Эрдоган и не пытался ли он таким образом послать сигнал президенту России Владимиру Путину. В ответ представитель Белого дома посоветовал журналистам адресовать данный вопрос непосредственно турецкому лидеру. Салливан подчеркнул, что Вашингтон не участвовал в данном процессе.