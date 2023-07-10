В Британии мужчина напал на отель с афганскими беженцами

В Лонг-Диттоне, графство Суррей, неподалеку от Лондона, два человека получили ножевые ранения в результате нападения на отель, в котором размещаются беженцы из Афганистана. Нападение было также совершено на расположенную рядом автомастерскую. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распространенное заявление местных правоохранительных органов.

Как говорится в сообщении, мужчина, устроивший нападение, уже задержан. Его обвиняют в попытке убийства, так как он нанес ножевые раны двум людям примерно в 13:45 (15:45 мск) 9 июля. Пострадавших после инцидента доставили в медицинское учреждение. Об их состоянии пока что ничего не известно. Один из раненых, по предварительной информации, был атакован в отеле Crowne Plaza на улице Портсмут-роуд, а на другого напали в автомастерской BMW, которая расположена по соседству.

Как пишет газета The Daily Telegraph, афганские беженцы размещались в этом отеле с 2020 года. Мотивы нападавшего неизвестны.