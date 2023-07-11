Сестра Ким Чен Ына предупредила о «серьезной опасности» для ВВС США

Повторное нарушение воздушного пространства КНДР со стороны Военно-воздушных сил (ВВС) США создаст опасную ситуацию для американских военных самолетов. Об этом предупредила сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, заведующая отделом ЦК Трудовой партии страны Ким Ё Чжон. Она подчеркнула, что в подобной ситуации Пхеньян готов принять ответные меры. Слова сестры вождя приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В случае повторного своевольного нарушения для американских военных это будет весьма опасным полетом, — цитирует агентство Ким Ё Чжон.

Она уточнила, что американский разведывательный самолет 10 июля 8 раз нарушал воздушное пространство над исключительной экономической зоной КНДР в Японском море. Ким Ё Чжон подчеркнула, что армия страны готова принять ответные меры в связи с провокационными действиями США.

Ранее в официальном заявлении представителя оборонного ведомства КНДР сообщалось, что Северная Корея предупредила Вашингтон о праве сбивать американские военные самолеты-разведчики в своем воздушном пространстве.