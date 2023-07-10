Финляндия решила ужесточить ограничения на въезд для россиян

Власти Финляндии приняли решение ужесточить въезд в страну для россиян, нововведения вступили в силу в полночь понедельника, 10 июля. Соответствующая информация опубликована на сайте министерства иностранных дел страны.

В ведомстве уточнили, что ограничения будут введены на неопределенный срок. Новые правила коснутся российских бизнесменов, абитуриентов и владельцев недвижимости. Так, бизнес-путешественники смогут въехать в Финляндию без возможности транзита в другие страны. Помимо этого, они также будут должны объяснить необходимость личного присутствия в стране. Аналогичное требование будет предъявлено и россиянам, владеющим недвижимостью.

Согласно новым правилам, студенты могут участвовать в образовательных программах для получения степени или квалификации. Кроме того, им разрешено обучение в рамках получения квалификации, например, учеба по обмену. Однако, как указали во внешнеполитическом ведомстве, ограничения распространяются на посещение курсов.