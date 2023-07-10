Илон Маск предложил Цукербергу «помериться членами» вместо боя в октагоне

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал гендиректора Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга куколдом и предложил ему помериться членами. Соответствующее заявление миллиардер сделал в своем личном Twitter-аккаунте.

Все началось со скриншота переписки между Цукербергом и аккаунтом сети ресторанов Wendy's в Threads, в которой главе Meta предложили слетать в космос, чтобы позлить конкурента. Илон Маск прокомментировал эту публикацию, назвав Цукерберга куколдом — человеком, получающим удовольствие от наблюдения за сексом его партнера с кем-то другим. Затем он предложил ему «помериться членами».

«Я предлагаю соревнование — у кого длиннее член», — заявил Маск. Цукерберг пока никак не отреагировал на это заявление.

Острая фаза противостояния Илона Маска с Марком Цукербергом началась 22 июня, когда стало известно о желании Meta создать конкурента Twitter. Вскоре миллиардеры договорились о проведении поединка в октагоне по правилам MMA. Маск и Цукерберг неоднократно делились фотоотчетами с тренировок, однако бой до сих пор не был официально анонсирован.