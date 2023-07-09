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США высказались о возможном разладе с союзниками из-за кассетных боеприпасов

Соединенные Штаты не ожидают, что решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов может спровоцировать разлад среди союзников по НАТО. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит РИА Новости.

США высказались о возможном разладе с союзниками из-за кассетных боеприпасов
© РИА Новости

Комментируя недавнее решение администрации США направить Киеву боеприпасы такого типа, Салливан отметил, что не ожидает «разлада, раздора и разъединения в результате».

Политик также заявил, что Украина дала Соединенным Штатам гарантии, что не будет применять получаемые от союзников кассетные боеприпасы на территории России.

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