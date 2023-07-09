США высказались о возможном разладе с союзниками из-за кассетных боеприпасов

Соединенные Штаты не ожидают, что решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов может спровоцировать разлад среди союзников по НАТО. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит РИА Новости.

Комментируя недавнее решение администрации США направить Киеву боеприпасы такого типа, Салливан отметил, что не ожидает «разлада, раздора и разъединения в результате».